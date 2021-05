Berater reagiert auf Gerüchte um Bayern-Goalie Alexander Nübel

Alexander Nübel könnte den FC Bayern im Sommer mangels Einsatzperspektiven verlassen. Konkrete Gespräche mit einem Ligakonkurrenten dementiert sein Berater allerdings.

Nach Angaben der “Bild” ist der 24-Jährige ein heisses Thema bei Union Berlin. Dort wird im Sommer wieder ein Posten frei: Leihkeeper Loris Karius wird nicht definitiv von Liverpool übernommen. Alexander Nübel könnte sich bei einem Wechsel zu den Eisernen mit dem aktuellen Stammkeeper Andreas Luthe ein Duell um den Nummer 1-Posten liefern. Luthe ist nicht unumstritten.

Im Gespräch sein soll eine zweijährige Leihe. In München gibt es für Nübel kein Vorbeikommen an Manuel Neuer. Für mehr Spielpraxis scheint er einen Wechsel anzustreben. Auch die AS Monaco und Marseille wurden schon mit ihm in Verbindung gebracht.

Update: Berater Stefan Backs reagiert im Gespräch mit “transfermarkt.de” rasch auf die Spekulationen und dementiert: “Da ist nichts dran. Es hat keine Gespräche gegeben.”

psc 4 Mai, 2021 10:32