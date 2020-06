Bayern-Goalie Sven Ulreich formuliert Wechselwunsch

Bayerns Ersatzgoalie Sven Ulreich bestätigt öffentlich einen Wechselwunsch.

Der 31-Jährige droht in der neuen Saison angesichts der Ankunft von Alexander Nübel seinen Nummer 2-Posten bei den Münchnern zu verlieren. Jetzt tritt Ulreich die Flucht nach vorne an: Der frühere Stuttgarter will woanders wieder einen Stammplatz einnehmen. “Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden. Wenn sich aber nichts Passendes ergeben sollte, ist es möglich, dass ich meinen Vertrag in München erfülle. In diesem Fall werde ich mich voll reinhängen, um die Nummer zwei zu bleiben”, sagt der Routinier bei “Sport 1”.

Noch ist offen, wo Ulreich unterkommen könnte. Optionen gäbe es gerade in der 1. Bundesliga einige: Die Torhüterposten bei Schalke 04, der Hertha oder auch dem FC Augsburg sind für die kommende Saison etwa nicht definitiv vergeben. Überall könnte der Bayern-Keeper ein Thema sein. Vertraglich ist er noch für eine weitere Saison an die Bayern gebunden. Der deutsche Rekordmeister wird ihm allerdings keine Steine in den Weg legen, falls woanders eine Türe aufgeht.

psc 3 Juni, 2020 14:46