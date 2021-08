Bayern-Jungstar Josip Stanisic sagt DFB ab – will für Kroatien spielen

Bayern-Verteidiger Josip Stanisic stand am vergangenen Freitag beim Bundesliga-Auftakt zwischen dem FC Bayern und Gladbach (1:1) durchaus überraschend in der Startelf der Münchner. Eine wegweisende Entscheidung hat der 21-Jährige bereits getroffen.

Dabei geht es um seine Zukunft als Nationalspieler: Stanisic ist grundsätzlich sowohl für die DFB-Elf wie auch für Kroatien spielberechtigt. In der U19 lief er zweimal für Deutschland auf, zuletzt fand er aber keine Berücksichtigung mehr. Wie die kroatische Zeitung “Vecernji List berichtet, wird der Defensiv-Allrounder wohl in Kürze ein Spiel für die kroatische U21 bestreiten. Beide Elternteile stammen von da, wobei Stanisic in München aufgewachsen ist. Längerfristig plant er offenbar in der kroatischen A-Nationalmannschaft, falls er da Berücksichtigung findet.

Tatsächlich könnte in dieser Saison der grosse Durchbruch des Verteidigers folgen, der bisher eigentlich vor allem für die zweite Mannschaft der Münchner spielte.

psc 16 August, 2021 17:26