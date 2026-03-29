Bayern kämpft trotz Saudi-Interesse um Harry Kane

Der FC Bayern München möchte Harry Kane langfristig an den Verein binden und zeigt sich optimistisch, eine Vertragsverlängerung realisieren zu können. Der aktuelle Kontrakt des englischen Stürmers läuft noch bis 2027.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß betonte gegenüber „kicker“, dass ein langfristiger Verbleib des Angreifers ein Wunschszenario sei – auch, weil sich Kane und seine Familie in München sehr wohlfühlen sollen. Allerdings droht Konkurrenz aus Saudi-Arabien.

Berichten zufolge könnte ein Klub wie Al Nassr mit finanziell enormen Angeboten locken. Mit einem geschätzten Jahresgehalt von rund 25 Millionen Euro gehört Kane bereits zu den Topverdienern, doch die Summen aus der Saudi Pro League könnten selbst für Bayern schwer zu überbieten sein.

Der Rekordmeister setzt daher auf andere Argumente: sportlicher Erfolg, Titelchancen und das Umfeld in München. Kane war im August 2023 für rund 100 Millionen Euro verpflichtet worden und steht weiterhin im Fokus internationaler Topklubs wie dem FC Barcelona oder Manchester United. Zudem wird über eine mögliche Ausstiegsklausel in Höhe von rund 65 Millionen Euro für den Sommer 2026 berichtet.