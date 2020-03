Bayern-Kandidat Dest bestätigt Besuch in München

Sergiño Dest gilt als Transferkandidat beim FC Bayern München. Der Rechtsverteidiger bestätigt nun sogar einen Besuch beim deutschen Rekordmeister.

Im Interview mit “Ajax Life” hat Sergiño Dest, der beim FC Bayern München ins Gespräch gebracht wurde, einen Besuch in München bestätigt. Der Niederländer schaute sich im Februar das Pokalspiel der Münchner gegen die TSG Hoffenheim (4:3) in der Allianz Arena an.

“Ich war hauptsächlich da, weil ich dort Familie habe. Aber ich dachte: Wenn Bayern wirklich interessiert wird, dann möchte ich ein bisschen etwas über den Klub wissen”, offenbart Dest und fügt an: “Deshalb dachte ich, dass es schön wäre, mich mal dort umzusehen.”

Dass vorerst nichts weiter dahintersteckt, macht der 19-Jährige klar: “Es war nicht so, dass ich auf Bayerns Einladung da war, wie spekuliert wurde. Da war nichts weiter dahinter.”

Laut “De Telegraaf” wäre Dest ab rund 26 Mio. Euro nach der Saison zu haben. Dass die Münchner tatsächlich zuschlagen, scheint gut möglich.

adk 15 März, 2020 15:57