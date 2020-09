Bayern-Star ist in häuslicher Quarantäne

Der französische Weltmeister Kingsley Coman kann beim FC Bayern derzeit nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Wie der Verein am Dienstagabend mitteilt, hatte der 24-jährige Flügelstürmer Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person. Gemäss den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes hat sich Coman in häusliche Quarantäne begeben. Ein beim Angreifer am Sonntag vorgenommener Coronatest brachte ein negatives Ergebnis. Coman hält sich mit Cybertraining fit.

Derzeit keine Teilnahme am Trainingsbetrieb: Kingsley #Coman in häuslicher Quarantäne. ℹ https://t.co/6IvNRRyl4V #FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) September 15, 2020

