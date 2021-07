Ein Bayern-Verteidiger wechselt zu Bundesliga-Absteiger Werder Bremen

Bayern-Verteidiger Lars Lukas Mai hat einen neuen Klub gefunden.

Der deutsche U21-Europameister schliesst sich nach Angaben der “Bild” für die kommende Saison auf Leihbasis Bundesliga-Absteiger Werder Bremen an. Dort soll Mai zu regelmässigen Einsätzen kommen, was bei den Bayern derzeit noch nicht möglich wäre. Vertraglich ist der noch bis 2023 an die Münchner gebunden.

Der Youngster trifft an der Weser auf einen Bekannten: Der neue Werder-Coach Markus Anfang trainierte in der vergangenen Saison Darmstadt 98, wohin Mai ausgeliehen war.

psc 1 Juli, 2021 09:46