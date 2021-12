Bayern-Leihspieler Adrian Fein droht der nächste Wechsel

Mittelfeldspieler Adrian Fein könnte im Januar zum vierten Verein in den letzten anderthalb Jahren wechseln.

Nachdem sich der 22-Jährige nach seiner Leihe beim HSV weder bei der PSV Eindhoven in der vergangenen Saison noch bei Greuther Fürth in dieser durchsetzen konnte, steht ein weiterer Transfer an. Fein steht noch bis 2023 beim FC Bayern unter Vertrag. Dort hat man für den Mittelfeldprofi aber schon seit längerem keine Verwendung mehr. Da er sich auch in Fürth nicht zurechtfindet, steht ein vorzeitiger Abbruch der eigentlich bis Juni 2022 terminierten Leihe an. Laut “kicker” steht ein neuerlicher Transfer Feins an: Zwei namentlich nicht genannte deutsche Zweitligisten sowie ein ausländischer Klubs sollen Interesse zeigen.

psc 22 Dezember, 2021 13:15