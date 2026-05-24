Bayern München wohl raus aus dem Read-Poker

Beim FC Bayern München deutet aktuell vieles darauf hin, dass Givairo Read im Sommer wohl doch kein heisses Thema mehr wird. Laut Christian Falk konzentrieren sich die Münchner momentan stärker darauf, den Vertrag mit Konrad Laimer zu verlängern.

Nachdem die Gespräche zwischen beiden Seiten zuvor ins Stocken geraten waren, sollen die Verhandlungen inzwischen wieder laufen. Der Grund für die Pause: Laimers Gehaltsforderungen galten intern wohl als zu hoch. Jetzt scheint man sich aber wieder angenähert zu haben. Sollte der Österreicher tatsächlich verlängern, würde ein Transfer von Read laut Falk kaum noch Sinn ergeben.

Intern sieht Bayern die rechte Seite mit Laimer und Josip Stanišić aktuell ausreichend besetzt. Erst bei möglichen Verkäufen – etwa von Sacha Boey – könnte Read wieder konkreter werden. Hinzu kommt: Manchester City mischt ebenfalls im Rennen um den Niederländer mit. Laut Falk wäre es für Bayern schwierig, finanziell mit City mitzuhalten. Deshalb sollen die Münchner ihren Fokus inzwischen stärker auf andere Positionen und Transferziele gelegt haben.