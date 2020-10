Bayern-Neuzugang Tiago Dantas darf erst 2021 auflaufen

Der FC Bayern verpflichtete zum Transferfenster-Ende überraschend noch den 19-jährigen Tiago Dantas von Benfica Lissabon. Spielen darf der Youngster bei den Profis der Münchner offenbar aber erst 2021.

Laut Angaben des portugiesische Nachrichtenportals “Mais Futebol” muss sich Tiago Dantas mit seinem Debüt bei den Profis des FC Bayern noch gedulden. Dem Bericht nach konnte der deutsche Rekordmeister, den 19 Jahre alten Portugiesen angeblich nicht mehr bei den nationalen und internationalen Verbänden registrieren, da der Transfer erst ziemlich spät über die Bühne gebracht wurde. Dantas kann damit in diesem Jahr weder in Bundesliga, DFB-Pokal noch in der Champions League zum Einsatz kommen. Im Aufgebot der Münchner für die Königklasse stand der Youngster ohnehin nicht.

Der zentrale Mittelfeldspieler wurde vom FC Bayern zunächst auf Leihbasis von Benfica geholt. Im Anschluss daran besitzt der amtierende Champions-League-Sieger eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro. Spielpraxis wird Dantas wohl vorerst in der zweiten Mannschaft, die in der 3. Liga spielt, erhalten.

adk 11 Oktober, 2020 12:22