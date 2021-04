Bayern plant Gespräche mit Boatengs Berater

Jerome Boatengs Vertrag beim FC Bayern läuft zum Saisonende aus. Stand jetzt soll dieser nicht verlängert werden. Mit dem Berater sind dennoch Gespräche geplant.

Laut “Sport1” soll der zum 30. Juni 2021 auslaufende Vertrag von Jerome Boateng nicht verlängert werden. Mit seinem Berater Damir Smoljan (Lian Sports) stehen in den kommenden Tagen und Wochen wohl trotzdem Verhandlungen an. Denn eine Hintertür scheint es für einen Verbleib des 32 Jahre alten Abwehrspielers doch noch zu geben: wenn er eine Gehaltsreduktion in Kauf nimmt oder dies eigenständig anbietet.

Ob dies wahrscheinlich ist? Eher nicht und so deutet sich der Abgang des gebürtigen Berliners aus München an. Bis zum Saisonende wird Cheftrainer Hansi Flick, der nach wie vor ein grosser Befürworter Boatengs ist und diesen auch gerne halten würde, dennoch weiter auf seinen Innenverteidiger setzen.

adk 5 April, 2021 13:00