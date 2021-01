Bayern-Präsident Hainer vermeidet Flick-Bekenntnis

Beim FC Bayern rumort es derzeit um die Zukunft von Erfolgstrainer Hansi Flick. Bayern-Präsident Herbert Hainer vermeidet es, eine Garantie abzugeben, wonach der Coach nächste Saison noch bei den Münchnern ist.

Das Verhältnis zwischen Cheftrainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gilt Medienberichten zufolge als angespannt. Grund: Unterschiedliche Auffassungen bei der Kaderzusammenstellung. Ob der 55-jährige Übungsleiter deshalb an seiner Zukunft beim deutschen Rekordmeister zweifelt?

“Er hat einen Vertrag bis 2023”, sagte Präsident Herbert Hainer in einem Interview mit der “Bild am Sonntag” und merkte an: “Gehen Sie davon aus, dass wir die Arbeit von Hansi Flick wertschätzen.” Der 66-Jährige teilte weiter mit: “Wir sind ihm sehr dankbar für das, was er geleistet hat. Er wird uns zu den nächsten Titeln führen.”

Flick äusserte sich indes am Samstag zum Verhältnis mit Salihamidzic und teilte bei “Sky” mit: “Letztendlich geht es darum, wir beide haben den Anspruch, dass wir aus der Mannschaft möglichst eine erfolgreiche Mannschaft machen und natürlich ist es so, dass wir ab und zu unterschiedlich diskutieren, das gehört dazu.”

adk 31 Januar, 2021 12:28