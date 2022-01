Bayern-Präsident Hainer: “Wir rechnen oft mit spitzem Bleistift”

Herbert Hainer spricht über die finanzielle Entwicklung des FC Bayern und versucht eine Erklärung zu finden, weshalb der Rekordmeister national wie international nach wie vor stark dasteht.

“Die nationale Stärke hat dazu geführt, dass der FC Bayern fast immer an der Champions League teilgenommen und dort natürlich Mehreinnahmen erzielt hat”, sagte Herbert Hainer über die Entwicklung des deutschen Rekordmeisters in einem Interview mit dem “kicker”. Der 67-Jährige setzte fort: “Aber auch andere deutsche Vereine spielen fast immer in der Champions League, und dennoch hat der FC Bayern neunmal hintereinander die Meisterschaft gewonnen. Das allein kann es also nicht sein.”

Der Präsident des FC Bayern sprach darüber hinaus Lob für seinen Vorgänger Uli Hoeness sowie den Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge aus: “Es gibt ein englisches Zitat: ‘Business is people’, es hängt alles von den handelnden Personen ab. Bei Bayern München erleben wir dies in Reinkultur, am stärksten haben den Klub in jüngerer Vergangenheit natürlich Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge geprägt. Sie hatten immer Visionen, immer eine klare Idee von der Zukunft, und sie waren sehr entscheidungsstark.”

Hainer verdeutlichte zudem, dass der wirtschaftliche Vernunft der Münchner nach wie vor höchste Priorität zugeordnet wird. “Die wirtschaftliche Stabilität würden wir nie auf dem Altar des sportlichen Erfolgs opfern. Wir rechnen in den Gremien oft mit spitzem Bleistift, was unsere Möglichkeiten sind. Verantwortungsvolles Handeln in finanziellen Fragen ist eine der Erfolgsformeln des FC Bayern”, so das Oberhaupt des amtierenden Bundesliga-Tabellenführers.

