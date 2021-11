Niklas Süle bei der Nationalelf positiv auf Corona getestet – 4 weitere müssen in Quarantäne

Corona-Alarm in der deutschen Nationalmannschaft: Bayern-Profi Niklas Süle wurde offenbar positiv getestet.

Der DFB bestätigt den positiven Coronabefund, ohne den Namen des Betroffenen zu nennen. Dieser sei vollständig geimpft und derzeit symptomfrei. Er wurde umgehend isoliert. Laut “Bild” handelt es sich um Niklas Süle.

Neben ihm müssen vier weitere Spieler der Nationalmannschaft in Quarantäne. Sie wurden als “Kontaktpersonen der Kategorie 1” eingestuft. Alle weiteren Spieler der Nationalmannschaft, die wie das Trainerteam und das gesamte Team hinter dem Team sämtlich negativ getestet wurden, bereiten sich wie geplant auf die beiden WM-Qualifikationsspiele vor.

Deutschland empfängt am Donnerstagabend in Wolfsburg Liechtenstein und reist am Sonntag nach Armenien.

Update: Auch Eric Maxim Choupo-Moting, der mit der kamerunischen Nationalmannschaft unterwegs ist, muss für mindestens sieben Tag in Quarantäne.

psc 9 November, 2021 10:26