Bayern-Profi Raphaël Guerreiro liebäugelt mit Wechsel zu Real Madrid

Allrounder Raphaël Guerreiro wird den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen, wie Ende März öffentlich kommuniziert wurde. Der 32-jährige Portugiese greift nun nach den Sternen.

Zum Ende seiner Karriere hin spekuliert der Linksfuss gemäss spanischen Medienberichten auf einen Wechsel zu Real Madrid. Guerreiro wäre für die Königlichen ein eher günstiges Engagement, da er keine Ablöse kostet.

Der Defensivspezialist hat seine Berater bereits für Gespräche mit den Madrilenen in Stellung gebracht, will allerdings zunächst noch abwarten, wer ab Sommer als Trainer bei Real angestellt ist. Alvaro Arbeloa könnte wieder abgelöst werden.

Guerreiro hat auch viele andere Interessenten: Benfica aus seiner portugiesischen Heimat, Juventus und Besiktas beschäftigen sich konkret mit der Personalie.