Bayern-Profi Sadio Mané feiert Comeback auf Trainingsplatz

Bei Bayern-Stürmer Sadio Mané geht es weiter steil aufwärts: Am Dienstag betragt der 30-jährige Senegalese erstmals nach seiner Verletzung gut gelaunt wieder den Trainingsplatz an der Säbener Strasse.

Der Angreifer hatte sich kurz vor der WM einen Sehnenriss am Wadenbeinköpfchen zugezogen und musste am Knie operiert werden. Deshalb verpasste er auch das Turnier in Katar. Die Reha verläuft nach Wunsch. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat kürzlich gesagt, dass es eine Restchance gebe, dass Sadio Mané im Champions League-Achtelfinal gegen Paris St. Germain (14. Februar und 8. März) zum Einsatz kommt.

psc 24 Januar, 2023 11:19