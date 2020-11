Die Bayern reisen ohne vier Stars nach Madrid

Bayern-Trainer Hansi Flick verzichtet für das Auswärtsspiel in der Champions League auf vier Spieler.

Wie der 55-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstagabend mitteilt, reisen Goalie Manuel Neuer (34), Stürmer Robert Lewandowski (32) und Mittelfeld-Motor Leon Goretzka (25) gar nicht erst nach Spanien. Auch Corentin Tolisso (26) wird fehlen und bleibt in München. Der Franzose ist angeschlagen und bestreitet nur lockeres Lauftraining. Die anderen drei Spieler werden angesichts des Mammutprogramms in den vergangenen und nächsten Wochen geschont.

In Madrid nicht zum Einsatz gelangen werden auch der langzeitverletzte Joshua Kimmich (25) und der gesperrte Marc Roca (24). Insbesondere auf der Sechser-Position ist die Personaldecke dünn, wobei immerhin Javi Martinez (32) einsatzbereit ist. Flick nimmt die beiden Talente Angelo Stiller (19) und Maximilian Zaiser (21) mit.

Leisten können sich die Bayern das Schonen von Stars. Mit sieben Punkten Vorsprung steht der Gruppensieg für den Titelverteidiger bereits fest.

psc 30 November, 2020 14:15