Bayern-Star Kingsley Coman bei ManUtd wieder ein Thema

Bayern-Profi Kingsley Coman wird erneut mit Manchester United in Verbindung gebracht.

Der 24-jährige Franzose war beim englischen Rekordmeister bereits in der Vergangenheit ein Thema. Laut einem Bericht des “Guardian” ist er dies nun erneut: ManUtd soll erneut ein Auge auf den Flügelstürmer werfen. Dessen Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2023. Coman fühlt sich an der Säbener Strasse grundsätzlich wohl und wäre bereit seinen Kontrakt zu verlängern. Allerdings sollen die Vorstellungen bezüglich Gehalt noch weit auseinanderliegen. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass der Nationalspieler den Verein vor Vertragsende verlässt. Ein Verkauf in diesem Sommer wird von Vereinsseite her bislang aber nicht angestrebt. Die Chancen von ManUtd sind wohl (noch) eher gering.

psc 3 Mai, 2021 09:46