Der FC Bayern streicht 3 Goalie-Kandidaten, nicht aber Yann Sommer

Wie «Sky»-Reporter Florian Plettenberg twittert, bleibt der Schweizer Nati-Goalie in München weiterhin ein Kandidat. Und zwar als Variante 1B, falls es mit der Rückholaktion von Alexander Nübel, der zurzeit an Monaco ausgeliehen ist, nicht klappt. Yann Sommer wäre danach offenbar erster Anwärter für ein Transfergeschäft.

Nicht mehr in der Verlosung sind hingegen der Kroate Dominik Livakovic und der Marokkaner Bono, die an der WM für Furore sorgten sowie Keylor Navas von PSG.

Bei Sommer steht so oder so eine wichtige Entscheidung bevor: Gladbach möchte unbedingt mit ihm verlängern. Ein entsprechendes Angebot hat der 34-Jährige bislang allerdings nicht angenommen. Sollte er dies weiterhin nicht tun, könnte er im kommenden Sommer ablösefrei wechseln. Oder aber im Januar gegen eine Ablösezahlung – vielleicht nach München.

News Yann #Sommer: He remains the top candidate in order to replace Neuer – in case the return of Nübel would fail! Negotiations with Monaco not easy at this stage. Livakovic, Navas and Bono are out of interest. @SkySportDE 🇨🇭 pic.twitter.com/xRQWhEyT5P

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 19, 2022