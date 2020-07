Bayern-Talent Chris Richards ist begehrt

US-Talent Chris Richards könnte vom FC Bayern in diesem Sommer zu einem anderen Bundesliga-Klub wechseln.

Der 20-jährige Innenverteidiger feierte in dieser Saison zwar sein Bundesliga-Debüt, kommt aber in München bisher fast ausschliesslich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Den Sprung zum “echten” Bundesliga-Spieler könnte Chris Richards deshalb woanders vollziehen.

Laut “kicker” buhlen gleich mehrere Bundesliga-Konkurrenten um den Youngster. Nach Deutschland stiess Richards im Sommer 2018. Davor war er für den FC Dallas aktiv.

psc 9 Juli, 2020 11:31