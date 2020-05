Tottenham will dem FC Bayern ein Supertalent ausspannen

Der FC Bayern muss um den Verbleib von US-Talent Taylor Booth zittern.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler stiess Anfang des letzten Jahres nach München und steht da bis 2022 unter Vertrag. Laut “Daily Mail” weckt der Youngster grosse Begehrlichkeiten in der Premier League. Tottenham soll sogar schon ein konkretes Angebot für Taylor Booth abgegeben haben. Die Spurs sahen den Rechtsfuss in dieser Saison in der Youth League sogar als Gegner im Einsatz. Die Bayern siegten gleich mit 3:0.

Interessanterweise befassen sich die Londoner auch mit Taylor Booths Bruder Zach (16), der noch in der Jugendakademie von Real Salt Lake spielt, woher auch der zwei Jahre ältere Mittelfeldspieler den Sprung nach Europa geschafft hatte.

