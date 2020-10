Bayern-Star Thomas Müller verteilt ein spezielles Lob

Thomas Müller findet auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel bei Lokomotive Moskau lobende Worte für die Sommer-Neuzugänge.

Die Münchner wurden in diesem Jahr kurz vor der Transfer-Deadline noch einmal aktiv und haben gleich noch vier Neue geholt, nachdem zuvor lediglich Leroy Sané, Tanguy Nianzou und Alexander Nübel als Neuzugänge feststanden. Topstürmer Thomas Müller ist mit den Neuen sehr zufrieden, wie er am Montag auf einer PK in Moskau durchblicken lässt: “Ich denke, man hat gesehen, dass alle Spieler, die wir dazubekommen haben, super Qualitäten haben. Das konnten sie auch in den wenigen Minuten, die sie gespielt haben, zeigen. Deshalb denke ich, dass wir gut aufgestellt sind.”

Kurz vor Transferschluss schnappten sich die Bayern auch noch Marc Roca, Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Moting und Douglas Costa. Bislang ist noch keiner dieser Profis Stammspieler. Einen positiven Eindruck hat Müller dennoch gewonnen.

psc 26 Oktober, 2020 14:27