Der neue Bayern-Trainer Nagelsmann macht 3 Superstars Druck

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann stellt hohe Ansprüche an seine Spieler. Von den Flügelflitzern Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané fordert er noch mehr als diese in jüngster Vergangenheit zeigten.

Im Gespräch mit dem “kicker” nimmt der neue Coach die Münchner das Trio in die Pflicht und spricht vor allem die fehlende Torausbeute an. “Alle drei haben eine überragende Qualität, aber die Quote geht noch etwas besser”, sagt Nagelsmann. Zusammen kommen Gnabry (10), Sane (6) und Coman (5) in der vergangenen Bundesliga-Saison auf 21 Treffer. Nagelsmann fordert, dass die drei Profis “die ideale Positionierung im torgefährlichen Raum” finden und einnehmen.”

Grundsätzlich ist er mit dem Spielermaterial zufrieden. Der ehemalige Coach von RB Leipzig betont, dass er in München “eine herausragende Mentalität plus eine herausragende Qualität” vorfand: “Ich muss da nicht alles auf den Kopf stellen.” Eine “revolutionäre Neugestaltung” wolle er nicht herbeiführen.

psc 22 Juli, 2021 11:59