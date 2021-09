Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzt 2 Spieler unter Druck

Julian Nagelsmann hat sich beim 3:1-Sieg bei Greuther Fürth am vergangenen Freitag erneut gegen Marc Roca (24) und Michaël Cuisance (22) entschieden, die zum zweiten Mal in Folge nicht im Kader standen. Der Coach erwartet von den beiden Mittelfeldspielern mehr.

Dass sie in dieser Saison einen schweren Stand haben würden, war bereits vor Saisonstart klar. Bei Cuisance stand auch ein neuerlicher Wechsel zur Debatte. Dazu kam es nicht. Der Franzose und auch der Spanier Roca trainieren mit. Aber offenbar nicht ganz wunschgemäss, wie Nagelsmann der “Bild” verrät: “Sie haben nicht schlecht trainiert, aber auch nicht so, dass sie andere aus dem Kader hätten verdrängen können.” Abschreiben will der Bayern-Trainer das Duo indes noch keinesfalls: “Sie haben jetzt die Chance sich zu zeigen und zu reagieren.”

Mit Cuisance führte Nagelsmann zuletzt ein längeres Gespräch: “Ich habe letzte Woche ein langes Gespräch mit Mika gehabt, dass er das versteht. Er muss sich in den richtigen Räumen bewegen, das ist das alles entscheidende.”

Roca wurde zum Saisonstart noch von einer Verletzung zurückgeworfen, ist nun aber auf dem Weg zurück.

psc 27 September, 2021 09:56