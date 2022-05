Bayern-Transferziel Sadio Mané äussert sich nach CL-Final zur Zukunft

Liverpools Stürmer Sadio Mané ist angeblich ein heisses Transferziel des FC Bayern. Der 30-jährige Senegalese kündigt nun eine baldige Entscheidung an.

Im Gegensatz zu Mohamed Salah, der am Mittwoch auf einer Pressekonferenz Klarheit schaffte und sagte, dass er für die kommende Saison definitiv in Liverpool bleibt, lässt Mané die Katze noch nicht aus dem Sack. “Ich werde die Frage nach der Champions League beantworten. Ich sage nicht ja oder nein, ich werde sie nach der Champions League beantworten”, teilt er “Sky Sports” im Vorfeld des grossen Spiels gegen Real Madrid am kommenden Samstag mit.

Vertraglich ist Mané bis 2023 an Liverpool gebunden. Ein Transfer in diesem Sommer scheint aber nicht ausgeschlossen. Der FC Bayern soll grosses Interesse am Angreifer zeigen.

psc 25 Mai, 2022 17:05