Bayern-Überraschung um Bryan Zaragoza zeichnet sich ab

Der FC Bayern scheint Bryan Zaragoza wieder nicht loszubekommen. Die Roma hat sich wohl gegen eine Festverpflichtung entschieden.

Bryan Zaragoza wird offenbar im Sommer erst mal wieder beim FC Bayern aufschlagen. Der «Gazzetta dello Sport» zufolge hat sich die AS Rom dagegen entschieden, die mit den Bayern vereinbarte Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro zu aktivieren.

Jener Passus wird sogar zur Pflicht, sollte sich die Roma für die Champions League oder die Europa League qualifizieren. Um die Voraussetzungen zu erfüllen, müsste Zaragoza gleichzeitig allerdings mindestens die Hälfte der möglichen Spielminuten absolviert haben. Von dieser Quote ist der 24-Jährige weit entfernt.

Zaragoza hat sich den Römern im Februar angeschlossen und kommt in der Serie A seitdem nur auf vier Einsätze, die sich auf 135 Minuten verteilen lassen.

Da die Giallorossi die Option nicht ziehen werden, wird im Gegenzug eine Strafe von 500.000 Euro fällig. Da sich Zaragoza in zwei Jahren Bayern nicht durchsetzen konnte, ist eine erneute Trennung im Sommer wahrscheinlich. Zaragozas Vertrag läuft 2029 aus.