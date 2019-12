Bayern verlängern Vertrag mit Adrian Fein

Der FC Bayern München hat am Freitag eine Vertragsverlängerung zu verkünden: Talent Adrian Fein verlängert bis 2023.

Das nächste Talent für die Zukunft! Der FC Bayern rüstet weiter für die Zukunft und verlängert daher den Vertrag mit Mittelfeldtalent Adrian Fein bis 2023.

Der deutsche U21-Nationalspieler war in der vergangenen Spielzeit an den SSV Jahn Regensburg verliehen, in dieser Saison spielt er für den Hamburger SV in der 2. Bundesliga.

Sportdirektor Hasan Salihamidžić sagt zur Verlängerung: “Adrian durfte in den vergangenen eineinhalb Jahren in der 2. Bundesliga viel Spielpraxis sammeln und konnte dadurch grosse Fortschritte in seiner Entwicklung machen. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und haben ihn deshalb längerfristig an den FC Bayern gebunden.”

Bereits im Alter von sieben Jahren kam Fein zu den Münchnern und durchlief dort sämtliche Juniorenabteilungen. In dieser Saison stand der defensive Mittelfeldspieler in 19 von 20 Pflichtspielen des HSV in der Startelf. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft kam der 20-Jährige bisher drei Mal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.

adk 27 Dezember, 2019 15:38