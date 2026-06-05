Bayern-Verteidiger Min-jae Kim hat einen neuen Klub gefunden

Der südkoreanische Abwehrspieler Min-jae Kim möchte in die Serie A zurückkehren. Der 29-Jährige ist sich mit einem Verein in Italien bereits einig.

Ob der Transfer klappt, hängt aber noch in der Schwebe. Es geht um die Ablöse. Aber der Reihe nach: Kim ist in München seit geraumer Zeit nur noch zweite Wahl: Er kam in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga zwar regelmässig zum Zug. In den Topspielen musste er aber stets den Konkurrenten Dayot Upamecano und Jonathan Tah den Vortritt lassen. Diese Situation ist letztlich unbefriedigend, auch wenn Kim in einem Interview gesagt hatte, dass die geringere Belastung auch Vorzüge habe.

Laut «Gazzetta dello Sport» möchte er nun jedoch einen Wechsel zu Juventus vollziehen. Die Turiner suchen nach einer weiteren durchzogenen Saison Verstärkung für die Abwehr. Kim hat sich in der Vergangenheit in Italien bei Napoli bewiesen. Das grösste Problem für die Alte Dame sind die hohen Forderungen der Bayern: Der deutsche Rekordmeister will angeblich 40 Mio. Euro Ablöse für den Innenverteidiger einstreichen. Diese Summe ist den Turinern deutlich zu hoch; sie werden versuchen, den Preis in den Verhandlungen noch zu drücken.