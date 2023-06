Bayern winkt hohe Nagelsmann-Ablöse

Der FC Bayern kann sich möglicherweise über eine hohe Ablöse für Julian Nagelsmann freuen.

Der deutsche Coach wird bekanntlich intensiv von PSG umgarnt. Laut "tz" könnten die Bayern letztlich eine Ablöse zwischen 8 und 10 Mio. Euro kassieren, falls Nagelsmann tatsächlich bei den Parisern anheuert.

Grundsätzlich läuft sein Vertrag in München bis 2025. Durch einen vorzeitigen Abgang kann sich der deutsche Rekordmeister zudem auch noch ausstehende Gehaltszahlungen in Höhe von rund 24 Mio. Euro sparen. Bei den Bayern dürfte die Hoffnung deshalb durchaus gross sein, dass es Nagelsmann tatsächlich nach Frankreich zieht. Am Mittwoch weilt dieser für weitere Gespräche mit der PSG-Klubleitung in der Stadt der Liebe.

psc 7 Juni, 2023 09:35