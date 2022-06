Bayern-Youngster Christopher Scott wechselt in Kürze

Das Bayern-Offensivtalent Christopher Scott hat sich für einen Klubwechsel entschieden: Der 20-Jährige wird künftig nicht mehr für die Münchner auflaufen.

Laut “Sport Bild” zieht es den polyvalenten Angreifers zu einem anderen Klub. Scott kam bei den Bayern bislang fast ausnahmslos in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit gelangen ihm da in der Regionalliga in 24 Einsätzen sieben Tore und sechs Assists. Da sich Scott keine echte Perspektive für einen baldigen Durchbruch im Profiteam des deutschen Rekordmeisters eröffnet, will er nun wechseln. Die Bayern sollen einem Verkauf des früheren Leverkuseners zustimmen.

Wohin es Scott zieht, ist noch nicht ganz klar. Angeblich bekundet der belgische Erstligist Royal Antwerpen mit Trainer Mark van Bommel Interesse. Die “Rheinische Post” bringt auch Zweitligist Fortuna Düsseldorf ins Gespräch.

psc 24 Juni, 2022 12:02