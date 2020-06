Bayerns Goretzka spricht über seine Muskeln

Leon Goretzka hat die Corona-Pause ordentlich genutzt und einiges an Muskelmasse aufgebaut. Der Mittelfeldspieler strahlt damit mehr Präsenz auf dem Platz aus, möchte es aber nicht übertreiben.

Aus Bayern Münchens Mittelfeldspieler Leon Goretzka ist ein Muskelpaket geworden! In den zwei Monaten, in denen aufgrund der Corona-Pandemie nicht gespielt wurde, arbeitete der 25-Jährige an seinem Körper und strahlt mit seiner Physis damit eine ganz andere Präsenz auf dem Platz aus, wofür er deutlich gelobt wird.

“Er hat Akzente gesetzt, die man braucht, wenn es mal nicht so läuft. Mit seiner Physis hat er eine wahnsinnige Präsenz auf dem Platz”, schwärmte Bayerns Cheftrainer Hansi Flick nach dem 4:2-Sieg in Leverkusen.

Dass Goretzka derart an sich gearbeitet hat, war mit den Verantwortlichen abgeklärt. “Es war alles mit dem Trainerteam abgesprochen”, erklärte er nach dem erneuten Sieg der Münchner selbst und stellte dabei aber auch klar, man müsse “aufpassen, dass man es nicht übertreibt.”

