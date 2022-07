Belgischer Interessent für Bayern-Verteidiger Omar Richards

Bayern-Verteidiger Omar Richards weckt Begehrlichkeiten in Belgien. Royal Antwerpen bekundet Interesse am 24-jährigen Linksverteidiger.

Der englische Abwehrspieler konnte sich nach seinem Wechsel vor Jahresfrist beim deutschen Rekordmeister bislang nicht durchsetzen. In seiner ersten Saison in München kam er nur auf 17 Pflichtspieleinsätze, nur sechsmal stand er dabei in der Startelf. Laut “Het Nieuwsblad” würde sich Royal Antwerpen die Dienste von Richards gerne sichern. Allerdings sollen die Bayern eine Ablöse von 12 Mio. Euro fordern. Das ist den Belgiern deutlich zu viel. Ob es noch zu einer entscheidenden Annäherung kommt, ist offen.

psc 4 Juli, 2022 12:08