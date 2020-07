Benjamin Pavard wird dem FC Bayern vorerst fehlen

Der FC Bayern muss vorerst ohne Aussenverteidiger Benjamin Pavard auskommen. Der Franzose hat sich im Training der Münchner verletzt.

Am 7. August steigt das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea (Hinspiel 3:0). Aussenverteidiger Benjamin Pavard wird den Münchnern für diese Partie wohl fehlen – und droht sogar, die restliche Champions League-Endrunde in Lissabon zu verpassen.

Laut Angaben von “Sky” hat sich der Franzose am Sonntag im Training verletzt. Der 24-Jährige ist mit dem linken Sprunggelenk umgeknickt. Ausfallzeit: Rund drei Wochen. Eine offizielle Bestätigung vonseiten des Vereins gibt es bis dato noch nicht. Eine finale Diagnose wird erst im Laufe der kommenden Woche folgen.

