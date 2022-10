Berater von Lautaro Martinez spricht über das Bayern-Interesse

Der argentinische Torjäger Lautaro Martinez wurde im Sommer zwischenzeitlich als potentieller Transferkandidat beim FC Bayern ins Spiel gebracht. Nun äussert sich der Berater des 25-Jährigen zum vermeintlichen Interesse aus München.

Alejancro Camano kann einen Anruf der Bayern nicht bestätigen. Auf ihn persönlich sei vom deutschen Rekordmeister niemand zugekommen. Allerdings betont der Agent bei «TyC Sports»: «Ich wäre nicht überrascht, es gibt immer Anfragen für ihn. Aber Lautaro hat sehr klare Ideen.» Martinez konzentriere sich voll und ganz auf seine Aufgaben bei Inter und in der argentinischen Nationalmannschaft, führt Camano aus. «Er denkt an Inter und an die WM. Im letzten Transferfenster gab es finanziell beeindruckende Gelegenheiten, um zu gehen. Aber er hat realisiert, dass es besser ist, nicht zu wechseln.»

Für die Zukunft schliesst der Spielerberater nichts aus. Vorderhand ist Martinez bis 2026 an die Nerazzurri gebunden. In dieser Saison kommt er mit bisher drei Toren in elf Spielen noch nicht ganz wie gewünscht auf Touren. Dies will er möglichst rasch ändern.

psc 5 Oktober, 2022 17:30