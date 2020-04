Berater von Lucas Hernandez dementiert Mega-Salär

Der Berater des französischen Weltmeisters Lucas Hernandez dementiert Spekulationen, wonach der 24-Jährige beim FC Bayern pro Saison mehr als 20 Mio. Euro verdient.

Entsprechende Spekulationen sind in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit der möglichen Vertragsverlängerung von Goalie Manuel Neuer in Umlauf geraten. Jetzt stellt Garcia Quilon, der Agent von Lucas Herandez, gegenüber “Spox” und “Goal” klar, dass dies nicht den Tatsachen entspreche. “Was da geschrieben wird, ist vollkommen falsch. Lucas verdient beim FC Bayern keine 24 Millionen Euro pro Jahr, weder brutto noch netto”, so der Berater.

Er wisse nicht, wer diese Meldung gestreut hat, jedenfalls würde Hernandez “solche Unmengen” nicht verdienen. Es sei “definitiv weniger. Vielleicht hat man Lucas mit einem anderen Spieler verwechselt oder möchte ihm einfach nur schaden.”

psc 14 April, 2020 18:57