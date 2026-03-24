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Klare Message

Berater von Michael Olise senden Botschaft an den FC Liverpool

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 März, 2026 17:55
Berater von Michael Olise senden Botschaft an den FC Liverpool

Michael Olise weckt grosse Begehrlichkeiten auf der Insel, auch wenn die Bayern eigentlich nicht an einem Verkauf des französischen Nationalspielers interessiert sind. Dem FC Liverpool wurde von den Beratern des 24-Jährigen nun schon einmal eine klare Botschaft gesandt.

Das Olise-Team hat den Reds klargestellt, dass ein Transfer nur dann überhaupt infrage kommt, wenn Liverpool auch nächste Saison in der Champions League spielt. Dies ist keine Selbstverständlichkeit: In der Premier League belegt das Team von Trainer Arne Slot nur Rang 5. Unter Umständen muss die CL-Qualifikation sogar über den Titel in der Königsklasse in dieser Saison erfolgen. Dies ist aber eine enorm schwierige Aufgabe.

Neben den sportlichen Voraussetzungen müssen auch die finanziellen erfüllt werden. Die Bayern kennen laut «Sport Bild» eine Schmerzgrenze in Höhe von mindestens 160 Mio. Euro. Auch Real Madrid hat längst beim Topstürmer angeklopft. Klubpräsident Florentino Perez ist ein grosser Fan des Angreifers. Aus Liverpool-Sicht ist dieser hochkarätige Konkurrent im Werben um den früheren Profi von Crystal Palace noch ein weiterer Stolperstein.

Der grösste bleibt aber vorderhand die Einstellung der Bayern-Bosse: Diese machen bislang in jeder öffentlichen Stellungnahme klar, dass Olise nicht zum Verkauf stehe. Im bis 2029 gültigen Kontrakt ist auch keine Ausstiegsklausel eingebaut.

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