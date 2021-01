Bestätigt: Bayern gibt Talent Stiller an Konkurrent Hoffenheim ab

Der FC Bayern hat einen Abgang für den kommenden Sommer zu vermelden: Mittelfeldtalent Angelo Stiller wird es zur TSG Hoffenheim ziehen.

Beim FC Bayern sah Angelo Stiller keine Perspektive. Nun wird er ab der Saison 2021/22 für den Bundesliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim auflaufen. Den Abgang des 19-Jährigen bestätigten die Münchner am Montag offiziell.

Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus, meinte zum Abgang: “Angelo Stiller ist seit der U10 beim FC Bayern und hat sich in dieser Zeit stets weiterentwickelt. Im vergangenen Winter hat er dann den Sprung in den Männerfussball absolviert und wurde Stammspieler in unserer zweiten Mannschaft. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg in Hoffenheim.”

ℹ Angelo #Stiller verlässt den #FCBayern im Sommer und wird sich zur kommenden Saison der TSG Hoffenheim anschließen. 🔗 https://t.co/JGpX0jRA5B#FCBAmateure pic.twitter.com/NB13b90vPg — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) January 18, 2021

Angelo Stiller erklärte unterdessen: “Ich bin dem FC Bayern sehr dankbar für die Ausbildung, die ich geniessen durfte. Es war mir als gebürtigem Münchner immer eine Ehre, dieses traditionsreiche Trikot zu tragen. Ich werde meine Zeit beim FC Bayern nie vergessen und diesem Verein immer verbunden bleiben.”

adk 18 Januar, 2021 12:27