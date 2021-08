Bestätigt: Bayern-Stürmer Zirkzee schliesst sich Anderlecht an

Der Wechsel des niederländischen Bayern-Stürmers Joshua Zirkzee zum RSC Anderlecht ist perfekt.

Der 20-jährige Angreifer wird ohne Kaufoption bis Saisonende an die Belgier ausgeliehen. Dort soll Zirkzee regelmässig Spielpraxis sammeln. Etwas, das beim FC Bayern in dieser Saison schwierig geworden wäre. Bereits in der vergangenen Rückrunde war der Youngster verliehen. Damals an Parma in die Serie A. Nach dem Abstieg des Klubs war eine Verlängerung dieser Leihe kein Thema.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt zum jetzigen Deal: “Für Joshua ist es sehr wichtig, dass er möglichst viel Spielzeit erhält. Der RSC Anderlecht bietet ihm diese Chance. Joshua kann jetzt in einer interessanten Liga den wichtigen nächsten Schritt in seiner Profikarriere setzen, und ich traue ihm eine gute Saison zu.”

Z is voor Zirkzee. From Bayern to Brussels: bienvenue, Joshua. 🇳🇱 Read more at https://t.co/PlnzoWu4o1 pic.twitter.com/krcHlfNQkq — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 3, 2021

psc 3 August, 2021 19:28