Bestätigt: Upamecano wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern verstärkt sich im Sommer mit dem französischen Abwehrspieler Dayot Upamecano.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigt den Zuzug des französischen Nationalspielers von RB Leipzig höchstpersönlich. “Wir haben über viele Monate sehr gute, intensive und professionelle Gespräche mit Dayot und seinem Berater Volker Struth geführt. Wir wussten, dass wir sehr starke Konkurrenz hatten. Upamecano ist ein junger Spieler, 22, dessen Qualitäten bereits außergewöhnlich entwickelt sind”, sagt er der “Bild”. Dank einer Ausstiegsklausel kann Upamecano trotz Vertrag bis 2023 bei den Roten Bullen für 42,5 Mio. Euro Ablöse wechseln.

Upamecano unterschreibt in München einen Vertrag bis 2026. Salihamidzic führt aus: “Ich war immer überzeugt, dass wir ein gutes Konzept vorgelegt haben. Wir haben ihm unsere Vision seiner Laufbahn beim FC Bayern präsentiert. Während der vergangenen Woche in Doha habe ich noch einmal mit allen Beteiligten gesprochen. Am Ende eines langen Prozesses waren Spieler, Familie und Management überzeugt, dass der FC Bayern der richtige Partner ist.”

Die Leipziger Verantwortlichen haben den bevorstehenden Deal am Freitagabend anlässlich des 2:1-Siegs gegen Augsburg noch nicht bestätigt. Zweifel gibt es daran allerdings keine mehr.

psc 12 Februar, 2021 22:56