Bayern-Neuzugang Leroy Sané fällt bereits aus

Der FC Bayern muss für den Supercup gegen den BVB am Mittwoch und auch darüber hinaus auf Flügelstürmer Leroy Sané verzichten.

Der 24-jährige Angreifer fällt mindestens bis zur Länderspielpause aus. Bayern-Trainer Hansi Flick hofft, dass er danach wieder auf den Neuzugang zählen kann, wie er an einer Pressekonferenz am Dienstag bekanntgibt. Sané kam in dieser Saison für die Bayern bisher in drei Spielen zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer und zwei Assists.

Wegen muskulären Problemen muss bei den Münchnern derzeit auch Alphonso Davies kürzertreten.

„@David_Alaba hat muskuläre Probleme, da müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. @LeroySane19 fällt aus und wir hoffen er kommt nach der Länderspielpause zurück. Er hat eine Kapselverletzung im Knie.“ #packmas #FCBBVB #Flick pic.twitter.com/M3dM9Jc2jl — FC Bayern München (@FCBayern) September 29, 2020

psc 29 September, 2020 13:48