Bleibt Lewandowski? Hoeness: “Gehe hundertprozentig davon aus”

Noch herrscht in der Causa Robert Lewandowski keine Klarheit: Verlässt er den FC Bayern nun oder bleibt er? Ehrenpräsident Uli Hoeness ist optimistisch, dass der Stürmer bleibt.

2023 läuft der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Bayern aus. Doch daneben gibt es Spekulationen, der 33 Jahre alte Torjäger sei in München unglücklich und würde mit einem Wechsel zum FC Barcelona liebäugeln – und das schon diesen Sommer.

Dazu wird es aber nicht kommen, glaubt Uli Hoeness. “Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass Robert Lewandowski nächstes Jahr beim FC Bayern spielt”, sagte der 70-Jährige im Interview mit dem “BR”. Warum er sich da so sicher sei? Hoeness: “Weil er einen Vertrag hat, ganz einfach.” Erste Verhandlungen mit Lewandowskis Berater Pini Zavahi haben indessen in München stattgefunden. Ein Ergebnis gibt es aber noch nicht. Dieses dürfte in den kommenden Wochen folgen.

adk 2 Mai, 2022 14:01