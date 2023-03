Blinddarm-OP: Fällt ManCity-Star Foden gegen Bayern aus?

Phil Foden muss vorzeitig aus dem Lager der englischen Nationalmannschaft abreisen. Aufgrund einer Blinddarm-Entzündung muss er ins Spital – und fällt damit länger für Manchester City aus?

Wegen einer notwendigen Operation am Blinddarm hat Phil Foden von Manchester City am Sonntag das Quartier der englischen Nationalmannschaft verlassen. Der Offensivstar wird damit das Länderspiel gegen die Ukraine verpassen und ebenfalls das Premier-League-Topspiel der Citizens am Samstag gegen den FC Liverpool.

Wie lange der 22-Jährige ausfällt, steht noch aus. Es sei aktuell «unklar», wie lange er pausieren müsse, so Manchester City. Im Viertelfinale der Champions League spielt die Truppe von Trainer Pep Guardiola am 11. April daheim gegen den FC Bayern, das Rückspiel in München steigt am 19. April. Fraglich, ob Foden da dabei sein wird.

adk 26 März, 2023 17:15