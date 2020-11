Bouna Sarr spricht bereits über Abschied beim FC Bayern

Der französische Bayern-Neuzugang Bouna Sarr spricht bereits über eine Rückkehr in seine Heimat.

Der 28-jährige Rechtsverteidiger schloss sich am Deadline Day aus Marseille dem Triple-Gewinner aus München an. Sein Vertrag ist bis 2024 datiert. Allerdings kann sich Bouna Sarr sehr wohl eine Rückkehr nach Frankreich, konkreter zu Olympique Marseille vorstellen, wie er gegenüber “téléfoot” klarstellt: “Natürlich! Warum nicht? Es ist ein Verein, in dem ich mich gut gefühlt habe. Dort habe ich den entscheidenden Schritt gemacht. Die Fans sind zwar nicht immer unbedingt nachsichtig sind, aber sie lieben diesen Verein. Sie fehlen mir… Alles kann passieren. Ich bin 28 Jahre alt und habe noch viele Jahre vor mir. Wir werden sehen.”

Für die Länderspiele Frankreichs im November wäre Sarr von Didier Deschamps erstmals berücksichtigt worden. Allerdings verletzte er sich im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund und konnte nach Beratung des Ärzteteams der Bayern nicht einrücken.

