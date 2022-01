Der BVB und die Bayern duellieren sich um ein Ajax-Juwel

Borussia Dortmund und der FC Bayern möchten das niederländische Abwehrtalent Prince Aning nach Deutschland lotsen.

Der 17-jährige Linksverteidiger spielt noch bei seinem Stammklub Ajax Amsterdam. Dort kommt er noch vorwiegend in der U18 zum Einsatz. Zudem lief er in dieser Saison fünfmal in der Youth League auf. Laut “Voetbal International” zählen der BVB und die Bayern neben Premier League-Klubs zu den Vereinen, die sich Prince Aning im Sommer ablösefrei sichern möchten.

Noch kämpft Ajax aber um einen Verbleib des niederländischen U18-Nationalspielers. Dazu müsste dieser bereit sein, den zum Saisonende auslaufenden Kontrakt zu verlängern.

psc 17 Januar, 2022 16:57