BVB im Rennen um Ferran Torres in Pole Position

Der BVB hat im Rennen um das spanische Supertalent Ferran Torres vom FC Valencia wohl sehr gute Karten – im Gegensatz zum FC Bayern.

Wie “Spox” und “Goal” berichten, sei der Kontakt zwischen dem 20-jährigen Flügelstürmer und dem BVB “am engsten”. Derweil scheint der FC Bayern im Rennen um den Youngster zu zögern. Das Talent geniesse in den Planungen nicht mehr höchste Priorität. Noch steht Ferran Torres bei seinem Stammklub Valencia bis 2021 unter Vertrag, eine Verlängerung scheint er aber auszuschliessen, was einen Transfer in diesem Sommer sehr wahrscheinlich macht. Trotz 100 Mio. Euro-Ausstiegsklausel dürfte die Ablöse letztlich deutlich geringer ausfallen.

Alleine sind die Bundesliga-Klubs mit ihrem Interesse an Torres indes nicht. Auch der FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, Atlético Madrid und Ajax befassen sich konkret mit dem spanischen U21-Nationalspieler, der sogar schon vor dem Debüt in der A-Nationalmannschaft steht.

In dieser Spielzeit lief er für Valencia in 35 Pflichtspielen auf und steuerte dabei sechs Tore und sieben Assists bei.

psc 6 April, 2020 11:27