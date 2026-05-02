Chelsea fordert horrende Summe für Nicolas Jackson

Der senegalesische Stürmer Nicolas Jackson wird im Sommer nach seiner einjährigen Leihe beim FC Bayern erst einmal zu Chelsea zurückkehren. Danach könnte er gleich weiterverkauft werden – allerdings ist die Forderung happig.

Die Münchner haben entschieden, die Kaufoption in Höhe von 65 Mio. Euro für Jackson nicht zu ziehen, wie Sportvorstand Max Eberl zuletzt im «ZDF Sportstudio» öffentlich kommuniziert hatte. Jackson hat sich als Ersatz von Harry Kane in dieser Saison zwar einige Male auszeichnen können, sich aber nicht für ein langfristiges Engagement aufgedrängt.

Für den 24-Jährigen führt die Reise daher erst einmal zurück zu Chelsea. Die Blues haben laut «The Athletic» noch nicht final entschieden, ob es für Jackson im Klub weitergeht. Sein Vertrag läuft bis 2033. Entscheidend wird sein, wer neuer Coach der Blues wird und ob und wie dieser mit Jackson plant.

Bei einem allfälligen Verkauf wollen die Londoner angeblich 70 Mio. Euro einnehmen. Interessenten für den Angreifer gibt es durchaus: Juventus schwebt aber eher eine Leihe mit Kaufoption vor. Auch Milan, Fenerbahçe und der saudische Klub Al Ahli wurden bereits als potentielle Abnehmer gehandelt. Zudem ist ein Premier League-interner Wechsel zu Newcastle United möglich, wo Jackson den deutschen Angreifer Nick Woltemade ersetzen könnte.