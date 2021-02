Chelsea zeigt Interesse an zwei Bayern-Profis

Der FC Chelsea wird im Sommer auf dem Transfermarkt erneut wirbeln. Dem neuen Trainer Thomas Tuchel soll insbesondere in der Defensive neues Personal zur Verfügung gestellt werden. Im Fokus stehen Dayot Upamecano und die Bayern-Profis Niklas Süle und David Alaba.

Bei Alaba und Upamecano ist der Fall klar: Beide Profis werden ihre aktuellen Klubs im Sommer wohl verlassen. In welche Richtung ist bisher nicht offiziell bekannt. Die Tendenz könnte bei Alaba aber in Richtung Real Madrid und bei Upamecano in Richtung FC Bayern deuten.

Sehr spannend ist die Situation rund um Niklas Süle: Dessen Vertrag beim FC Bayern ist bis 2022 datiert. Ob er bei den Münchnern noch einmal eine Verlängerung erhält, ist offen. Ganz überzeugt ist man vom 25-Jährigen derzeit nicht, zumal er aktuell keinen Stammplatz einnimmt. Sollte es zu keiner Verlängerung kommen, würde der Verein wohl einen Verkauf im Sommer anstreben. Und dabei könnte laut “Sport Bild” der FC Chelsea ins Spiel kommen. Der deutsche Nationalspieler wird von der gleichen Agentur beraten wie Upamecano, was die Situation ziemlich aussergewöhnlich macht.

psc 3 Februar, 2021 11:49