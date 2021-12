Chelsea will bereits im Januar wegen Niklas Süle anklopfen

Der FC Chelsea zeigt bereits seit längerem Interesse an Bayern-Verteidiger Niklas Süle. Im Januar könnte nun ein konkretes Angebot für den deutschen Nationalspieler abgegeben werden.

Dessen Zukunft steht noch in den Sternen: Der Vertrag in München läuft aus. Zuletzt schien es einige Anzeichen zu geben, wonach die Zusammenarbeit fortgesetzt werden könnte. Ob dem tatsächlich so ist, ist aber offen. Laut “Guardian” könnte Chelsea im Januar ein konkretes Angebot für Süle abgeben. Sollte dieser seinen Vertrag bei den Bayern nicht verlängern, böte sich für den deutschen Rekordmeister im kommenden Monat letztmals die Möglichkeit noch eine Ablöse zu kassieren.

Die Premier League soll den 26-Jährigen durchaus reizen. Allerdings gefällt es ihm auch in München, zumal er unter Trainer Julian Nagelsmann sehr grosse Wertschätzung erhält.

psc 1 Dezember, 2021 16:47