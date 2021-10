Cody Gakpo ist stolz auf das Interesse des FC Bayern

Der niederländische Stürmer Cody Gakpo von der PSV Eindhoven soll beim FC Bayern ein Thema sein. Das Interesse des deutschen Rekordmeister schmeichelt den 22-Jährigen sehr.

Dies verrät der Rechtsfuss, der für seinen Verein in dieser Saison in 15 Spielen bereits fünf Tore und sieben Assists markiert hat, im Gespräch mit “Voetbal International”. “Das ist natürlich ein sehr grosser Klub, es ist schön, wenn man mit so etwas in Verbindung gebracht wird. Das macht mich stolz”, sagt Gakpo über das kolportierte Bayern-Interesse.

Vorerst ist der Stürmer noch bis 2025 an seinen Stammklub gebunden. Eine Kontaktaufnahme aus München hat es offenbar noch nicht gegeben: “Wenn es konkret wird, muss man natürlich ernsthaft darüber nachdenken. Aber ich muss vor allem auf meine Karriere achten und darauf, was das Beste für mich ist.”

Das Wichtigste ist für Gakpo vorderhand, dass er weiterhin regelmässig spielen kann. “Der Plan, den ich habe, ist nicht in Stein gemeisselt, aber Entwicklung und Perspektive sind sehr wichtige Aspekte. Es ist nicht die Absicht, dass ich, wenn ich den Schritt mache, irgendwo auf der Bank lande”, so der Stürmer. Von aussen will er sich nicht zu sehr in seine Entscheidungen einreden lassen, denn er will sich “nicht von anderen Meinungen leiten lassen, sondern auf mein Bauchgefühl hören. Wenn mein Gefühl sagt: Es ist Zeit, dann ist es Zeit.”

psc 6 Oktober, 2021 17:56