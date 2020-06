Coman: Konkurrenz bei Bayern grösser als bei Frankreich

Kingsley Coman sieht beim FC Bayern einen deutlich höheren Konkurrenzdruck als bei der Nationalmannschaft Frankreichs. Der Flügelspieler gibt sich allerdings Selbstbewusst.

In der Offensivreihe des FC Bayern zählt Kingsley Coman zu den Leistungsträgern. Dennoch gibt es Gerüchte darüber, der Franzose könnte die Münchner im Falle einer Ankunft von Leroy Sané verlassen. Immerhin würde die ohnehin schon vorhandene Konkurrenz im Angriff damit noch grösser werden.

Doch die Konkurrenz beim deutschen Rekordmeister “schreckt mich nicht”, erklärt Coman im Interview mit dem Magazin “Socrates”. Die hohe Anzahl an Offensivstars sei beim FC Bayern sogar noch grösser als bei Frankreich, sagt der 24-Jährige weiter: “Ich musste mich schon oft beweisen und galt immer als Aussenseiter. Aber ich habe ein großes Selbstvertrauen und ich weiss, dass ich mich sowohl in der Nationalmannschaft als auch in München durchsetzen werde.”

adk 14 Juni, 2020 10:52